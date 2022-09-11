أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 11 سبتمبر 2022.. فوق 39 دينارا

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر 2022، تزامنا مع إغلاق الأسواق العالمية للمعادن الثمينة.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.17 ديناراً (55.24 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 34.27 دينارا (48.34 دولار).

وبقي سعر الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن عَنّْد المستوى 29.38 دينار (41.43 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1218 ديناراً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 274.2 ديناراً (386.72 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي له فِيْ 4 أسابيع مع تراجع الدولار عَنّْ أكبر ارتفاع فِيْ عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3٪ خلال الأسبوع، مع خسائر 5.2٪ خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وأغلقت العقود عَنّْد 1728.60 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي مسجلا تراجعا للجلسة عَنّْد 108.35 بعد أن وصل إلَّى 110.79 رغم التصريحات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي حول ضرورة خفض التضخم، والموافقة على زيادة كبيرة فِيْ سعر الفائدة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي. اجتماع يوم 21 من هذا الشهر.