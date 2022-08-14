أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 14 أغسطس 2022.. هدوء بالأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال تعاملات يوم الأحد 14 أغسطس 2022، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

والاسواق العالمية عطلة السبت والاحد من كل اسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن عَنّْد 41.15 دينار (58.04 دولار)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 37.72 دينار (53.20 دولار).

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن عَنّْد حوالي 30.86 ديناراً (43.53 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 24.01 ديناراً (33.86 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

استقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن عَنّْد حوالي 1280 ديناراً (1805 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) 288.07 دينار (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.