أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 17 يوليو 2022.. ركود فِيْ الطلب

تشهد أسعار الذهب فِيْ الأردن استقرارا نسبيا اليوم الأحد 17 تموز 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

استقر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد مستوى 38.98 دينار (54.97 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس السبت، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لرصد أسعار الذهب. .

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد المستوى 29.23 دينار (41.23 دولار)، ما يعَنّْي أنه لم يشهد تغيراً عَنّْ سعر إغلاق تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.74 ديناراً (32.07 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.49 ديناراً (27.49 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليبقى عَنّْد المستوى 34.11 دينارا (48.10 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1212 ديناراً (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 272.84 ديناراً (384.81 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات الجمعة الماضية، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

انخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، ليواصل خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن انخفض المعدن الثمين بأكثر من 2٪ الخميس الماضي.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس الماضي إنهم يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، وخسرت حوالي 6٪ الأسبوع الماضي، وهِيْ سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

انخفض البلاتين إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا حوالي 6.4٪ الأسبوع الماضي، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وسجل البلاديوم 1904.27 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع حجم خسائره إلَّى نحو 13٪، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.