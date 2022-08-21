أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 21 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن يوم الأحد 21 آب 2022 بالتوازي مع عطلة نهاية الأسبوع لأسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.87 دينار (56.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 34.88 دينار (49.20 دولار).

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد 29.90 دينار (42.17 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.26 ديناراً (32.80 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1240 ديناراً (1749)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 279.07 ديناراً (393.59) دولاراً.

أسعار الذهب العالمية

سجل المعدن الثمين أول انخفاض أسبوعي له فِيْ شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية أسبوع التداول).

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

خلال تداولات الجمعة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.