أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 24 يوليو 2022.. تماسك عيار 21

استقرت أسعار الذهب فِيْ الأردن فِيْ بداية تداولات اليوم الأحد 24 تموز 2022، مع استمرار عطلة نهاية الأسبوع للأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 39.40 ديناراً (55.57 دولاراً)، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 34.48 ديناراً (48.63 دولاراً). فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم نحو 29.55 ديناراً (41.68 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.99 دينارًا (32.42 دولارًا)، فِيْما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 19.70 دينارًا (27.79 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات السوق المحلية اليوم الأحد 1225 ديناراً (1728 دولاراً)، وسعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) 275.83 ديناراً (389.02 دولار). ).

اسعار الذهب اليوم عالميا

فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتحقق أرباحًا لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعد أن هبطت أسعار الذهب الخميس الماضي، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ عام كامل.

وفِيْ ختام الجلسة الأولى يوم الجمعة عزز الذهب مكاسبه اللحظية، وارتفع سعر أوقية الذهب بنهاية جلسة تداول يوم الجمعة بنسبة 0.54٪ ووصل إلَّى مستويات 1.727.59 دولار للأوقية.

مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، أعطى هذا دفعة مشجعة لأسعار الذهب طوال جلسة يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر فِيْ بداية جلسة الغد.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمعدل قوي قدره 4.17٪، مما يعكس عدم استقرار ثقة التجار فِيْ الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين.