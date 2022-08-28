أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 28 أغسطس 2022.. استقرار جماعي

استقرت أسعار الذهب فِيْ الأردن، اليوم الأحد، 28 آب 2022، وسط هدوء ملحوظ فِيْ حركة البيع والشراء فِيْ الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.67 دينار (55.95 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد حوالي 29.75 ديناراً (41.96 دولاراً)، مسجلاً نفس الأسعار فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.14 ديناراً (32.64 دولاراً)، وأسعار الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.84 ديناراً (27.98 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد 34.71 ديناراً (48.96 دولاراً)، مقارنة بنفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1234 ديناراً (1740 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 277.71 ديناراً (391.67) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة)، مع ارتفاع عائد الدولار وعائدات الخزانة الأمريكية.

عَنّْد التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلَّى 1749.80 دولار للأوقية.