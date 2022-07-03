أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 3 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، فِيْ التعاملات المسائية، اليوم الأحد 3 تموز 2022، وسط تداولات هادئة فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن نحو 41.36 ديناراً (58.33 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ الأسواق) فِيْ التعاملات المسائية فِيْ الأسواق المحلية نحو 36.19 دينارا (51.04 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن نحو 31.02 ديناراً (43.75 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.12 ديناراً (34.02 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

وسجل سعر الأونصة اليوم فِيْ الأردن نحو 1.286.000 دينار (1814 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 289.51 دينار (408.31 دولار).

أعلن الأردن، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة فِيْ الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.5 فِيْ المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أشارت بيانات دائرة الإحصاء فِيْ تقريرها ربع السنوي اليوم، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلَّى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها الماضية. عام.

وبينت أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، عَنّْد 6.8 فِيْ المائة، مساهما بنسبة 0.88 نقطة مئوية فِيْ معدل النمو المحقق، ثم قطاع البناء بنسبة 5.3 فِيْ المائة، بمساهمة 0.12 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية. القطاع بنسبة 5.5 فِيْ المئة. يساهم بنسبة 0.12 نقطة مئوية، ثم قطاع التمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.3 فِيْ المائة، ويساهم بنسبة 0.34 نقطة مئوية فِيْ معدل النمو المحقق.