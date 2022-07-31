أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 31 يوليو 2022.. خفوت الأصفر

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات الأحد 31 يوليو 2022، بالتوازي مع عطلة السوق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة اليوم وأمس.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 40.30 دينارا (56 دولارا)، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 35.26 ديناراً (49 دولاراً).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن نحو 30.22 ديناراً (42 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 23.51 ديناراً (32.67 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1253 ديناراً (1768 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 282.08 دينار (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي (فِيْ ختام تداولات الجمعة)، مع استمرار تراجع عوائد الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما دفع المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له فِيْ حوالي 5 أشهر. .

خلال تداولات يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، من بين أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.