أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 4 سبتمبر 2022.. تراجع الطلب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الأحد 4 سبتمبر 2022، وسط تراجع ملحوظ فِيْ الطلب وركود فِيْ السوق.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.07 دينار (55.10 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد 34.18 ديناراً (48.21 دولاراً).

كَمْا استقر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن مسجلاً 29.3 دينارًا (41.32 دولارًا)، وهِيْ نفس الأسعار التي سجلها المعدن الثمين أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

استقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن عَنّْد 1،215 ديناراً (1714 دولاراً)، واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) عَنّْد حوالي 273.47 ديناراً (385.68 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الجمعة الماضية، 2 سبتمبر 2022، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، مع خسارة ما يقرب من 1.5٪.

يأتي هذا بعد أن عززت البيانات التي تشير إلَّى مرونة الاقتصاد الأمريكي احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.

تم تداول أسعار الذهب فِيْ نهاية الأسبوع يوم الجمعة بالتداول حول المستوى الرئيسي 1700 دولار، وسط الإعلان عَنّْ بيانات التوظيف الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة.