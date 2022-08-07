أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 7 أغسطس 2022.. استقرار جماعي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات الأحد 7 آب 2022 لجميع قيراط، بالتوازي مع عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

الأسواق العالمية لديها عطلة أسبوعية، السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم السبت، 40.52 ديناراً (57.15 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد المستوى 30.39 دينار (42.86 دولار)، وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.64 ديناراً (33.34 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.26 ديناراً (28.58 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 35.46 دينار (50.01 دولار).

بلغ سعر الأوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1260 ديناراً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 283.66 ديناراً (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تمكن المعدن الثمين خلال تعاملات الأسبوع الذي انتهى يوم الجمعة من الوصول إلَّى أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب يوم الجمعة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ الأسبوع الماضي.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1.791.2 دولار للأوقية.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.