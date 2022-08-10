أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 10 أغسطس 2022.. صعود عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الأربعاء 10 آب 2022، رغم تراجع المعدن النفِيْس عالميا وركود السوق.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم خلال تعاملات اليوم 40.96 ديناراً (57.15 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن مستوى 30.72 دينار (42.86 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.90 ديناراً (33.77 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.48 ديناراً (28.58 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 35.84 دينار (50.01 دولار).

بلغ سعر الأونصة اليوم فِيْ الأردن نحو 1274 ديناراً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 286.66 ديناراً (400.07 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع قلق المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل إصدار بيانات التضخم الأمريكية، حيث سيتم فحص الأسواق للحصول على إرشادات بشأن شدة رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي فِيْ الأشهر المقبلة.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.15٪ إلَّى 1809.50 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 526 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.02٪ إلَّى 1793.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 536 صباحًا بالتوقيت الشرقي.