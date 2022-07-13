أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 13 يوليو 2022.. تراجع نسبي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 13 تموز / يوليو 2022، تزامنا مع استقرار “الثمين” عالميا، وسط ترقب لمؤشرات تضخم.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى مستوى 39.35 ديناراً أردنياً (55.50 دولاراً)، مقابل 39.43 ديناراً (55.62 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الثلاثاء، بحسب “سعر الذهب”. اليوم “منصة لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات مساء الأربعاء، إلَّى مستوى 29.52 ديناراً (41.63 دولاراً)، مقابل 29.58 ديناراً (41.71 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 22.96 ديناراً (32.38 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.68 ديناراً (27.75 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى 34.44 دينارا (48.57 دولار)، مقابل 34.51 دينارا (48.67 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الثلاثاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1224 ديناراً (1726 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 275.49 ديناراً (388.54 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من 9 أشهر يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي).

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1725.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.30 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.00 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، “التجار يجلسون على حافة مقاعدهم فِيْ انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ومن المرجح أن يتخذ المستثمرون فِيْ العملات والذهب تحركات عَنّْد الحاجة فقط.

من المتوقع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو من وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت لاحق اليوم، لتسارع على أساس شهري وسنوي عَنّْد 1.1٪ و 8.8٪ على التوالي.

قد توحد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من الشهر فِيْ محاولة لكبح جماح التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي المستثمرين بعيدًا عَنّْ المعدن الأصفر غير المربح.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، مما أبقى الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.4٪ إلَّى 18.97 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلَّى 843.58 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2031.18 دولارًا.