أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بالتوازي مع انخفاض كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 38.91 دينار (54.82 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.05 ديناراً (47.97 دولاراً).

انخفض سعر الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 29.18 ديناراً (41.12 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1210 دنانير (1705 دولارات).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 272.38 دينار (383.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تباينت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بشكل طفِيْف بنسبة 0.04٪ لتصل إلَّى 1702.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 702 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين أمس الاثنين عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد ظهُور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.19٪ لتصل إلَّى 1714.20 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 652 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس حيث عوض انخفاض أسعار البنزين المكاسب فِيْ تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3٪، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.