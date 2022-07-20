أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 20 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الأربعاء 20 يوليو 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 39.09 ديناراً (55.13 دولاراً) مقابل 38.98 ديناراً (54.97 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.20 ديناراً (48.24 دولاراً) مقابل 34.11 ديناراً (48.10 دولاراً) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 29.32 ديناراً (41.35 دولاراً) مقابل 29.23 ديناراً (41.23 دولاراً) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 22.80 ديناراً (32.16 دولاراً) مقابل 22.74 ديناراً (32.07 دولاراً) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1216 ديناراً (1715 دولاراً) مقابل 1212 ديناراً (1710 دولارات).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن (8 جرامات عيار 21) 273.64 دينار (385.93 دولار) مقابل 272.84 دينار (384.81 دولار) امس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على سندات الخزانة إلَّى تبديد الراحة من انخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1706.85 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1706 دولارات للأوقية.

انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، على الرغم من بقائه عَنّْد مستويات عالية، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة لمشتري العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن صانعي السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر مما كان متوقعا فِيْ اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم إلَّى مستويات قياسية.

استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد جلستين من المكاسب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، كان هناك تغير طفِيْف فِيْ الفضة فِيْ المعاملات الفورية، وظلت عَنّْد 18.74 دولار للأوقية. استقر البلاتين عَنّْد 874.61 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 1884.66 دولار للأوقية.