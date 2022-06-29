أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 29 يونيو 2022.. ركود السوق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية. ما الذي جعل الأسواق فِيْ حالة ركود

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم الأربعاء، 41.54 ديناراً (58.59 دولاراً).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) فِيْ التعاملات المبكرة إلَّى 36.35 ديناراً (51.27 دولاراً).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم إلَّى نحو 31.16 ديناراً (43.94 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 24.23 ديناراً (34.18 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ الاردن، الاربعاء، الى نحو 1،292 الف دينار (1822 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 290.80 دينار (410.15 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، حيث يترقب الاقتصاد العالمي تداعيات قرار مجموعة السبع بحظر واردات الذهب الروسي.

وارتفعت العقود الفورية فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بنسبة 0.08٪ إلَّى 1821.9 دولار للأوقية، لكنها أقل من سعر بداية التعاملات هذا الأسبوع (الإثنين) حتى لامست حاجز 1840 دولارًا.