أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الأربعاء، 7 أيلول 2022 بشكل ملحوظ، فِيْما تستمر حالة الركود فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 38.79 دينار (54.64 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 33.49 دينارا (47.12 دولار).

كَمْا تراجعت أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن، مسجلة 29.09 دينارًا (41.08 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1206 دنانير (1699 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 271.23 ديناراً (384.68 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5٪ إلَّى 1692.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1703.30 دولار.

عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.