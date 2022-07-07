أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأربعاء 7 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات الخميس 7 يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن مساء اليوم نحو 39.75 دينارا (56.06 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ الأسواق) فِيْ تعاملات مساء اليوم فِيْ الأسواق المحلية نحو 34.78 دينارا (49.05 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن نحو 29.81 دينار (42.05 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية مساء اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.19 ديناراً (32.70 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب (أونصة) مساء اليوم فِيْ الأردن نحو 1.236 ألف دينار (1744 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) 278.25 ديناراً (392.44 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بشكل طفِيْف، وقام بعض المستثمرين بالشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هُوت الأسعار دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلَّى 1742.63 دولار للأوقية بحلول 1057 بتوقيت جرينتش.

انخفض المعدن النفِيْس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي، للسيطرة على التضخم المفرط، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تولد عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (فِيْ الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلَّى السوق”.

“يحصل الذهب أيضًا على بعض الدعم من التصحيح فِيْ الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفِيْف فِيْ عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.”

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما اقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عاما فِيْ الجلسة السابقة.

أسعار المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ العقود الفورية 0.8 بالمئة إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلَّى 870.95 دولارًا، وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلَّى 1960.36 دولارًا.