أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 15 أغسطس 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال تعاملات الاثنين 15 آب 2022، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، أمس، 40.15 دينارًا (58.04 دولارًا)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 35.72 ديناراً (53.20 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم ليسجل 30.74 دينار (43.53 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 234.01 ديناراً (33.86 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1263 ديناراً (1،782 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) 284.07 دينار (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انتعاش الدولار وسط توقعات برفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل حاد، مما زاد الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 1791.33 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1807.30 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.2 فِيْ المائة مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.