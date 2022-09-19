أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 19 سبتمبر 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 37.99 دينارًا (53.58 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 33.24 ديناراً (46.89 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الأردن إلَّى 28.49 دينارا (40.19 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.16 ديناراً (31.26 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 1.182 ألف دينار (1666 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 265.95 دينارا (375.08 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، استعدادًا لأسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي العالمي، وسط توقعات بتوجه عام لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمواجهة ارتفاع التضخم.

يبدأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعه الذي يستمر لمدة يومين غدًا الثلاثاء، وسيعلن قراره مساء الأربعاء، والذي من المتوقع أن يتضمن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

لا يزال هناك احتمال برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي، لكنه انخفض بشكل طفِيْف مع انخفاض توقعات التضخم من قبل المستهلكين الأمريكيين فِيْ سبتمبر إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ عام واحد.

يعقد البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا أيضًا اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، مع توقعات بأن الأخير سيرفع أسعار الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُعرف بأنه استثمار آمن وسط تسارع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.53٪ إلَّى 1674.50 دولارًا للأوقية، مضيفةً انخفاضًا بنسبة 2.6٪ الأسبوع الماضي، وانخفض السعر الفوري للتسليم بنسبة 0.64٪ إلَّى 1664.28 دولارًا للأوقية.

استقرت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر عَنّْد 19.38 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.64٪ إلَّى 901.13 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.5٪ إلَّى 2101.88 دولارًا.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.42٪ إلَّى 110.09 نقطة.