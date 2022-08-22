أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 22 أغسطس 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الاثنين 22 آب 2022، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.48 دينار (56.11 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وتراجع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 34.54 دينارا (49.02 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن 29.61 ديناراً (42.15 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.03 ديناراً (32.80 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 12280 ديناراً (1749 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 276.07 ديناراً (39259) دولاراً.

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ يوم الاثنين إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ ما يقرب من أربعة أسابيع، حيث تضاءلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي وزيادة قوة الدولار.

وسعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلَّى 1733.90 دولار للأوقية وهُو أدنى مستوى منذ 27 يوليو تموز.

وسعر الذهب فِيْ طريقه للجلسة السادسة على التوالي من التراجع بعد أن خسر قرابة ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلَّى 1747.10 دولار.