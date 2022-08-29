أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 29 أغسطس 2022.. انخفاض جماعي

تراجعت أسعار الذهب فِيْ الأردن، اليوم الاثنين، 29 آب 2022، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 39.47 دينار (55.95 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وتراجع غرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن مسجلا 29.60 دينار (41.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.02 ديناراً (32.64 دولاراً)، وأسعار الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.37 ديناراً (27.98 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 34.35 دينار (48.96 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1227 ديناراً (1740 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 276.71 ديناراً (391.67) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ شهر، بعد استمرار تشديد السياسة النقدية بهدف الحد من التضخم، ما أدى إلَّى تراجع جاذبية المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد، وصعود الدولار.

ونزل الذهب الفوري 0.9 بالمئة إلَّى 1721.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عَنّْد 1720.31 دولار فِيْ وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1٪ إلَّى 1732.30 دولار.