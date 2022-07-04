أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 4 يوليو 2022

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف فِيْ الأردن خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 4 تموز 2022.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن نحو 41.24 ديناراً (58.33 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ الأسواق) فِيْ التعاملات المسائية فِيْ الأسواق المحلية نحو 36.09 دينارا (51.04 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً اليوم فِيْ الأردن نحو 30.39 ديناراً (43.75 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.06 دينار (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

وسجل سعر الأونصة اليوم فِيْ الأردن نحو 1،283 ألف دينار (1،814 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 288.51 دينار (408.31 دولار).

تراجعت أسعار الذهب عالميا يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلَّى جعل المعدن النفِيْس أقل جاذبية، لكن تراجع الدولار ساعد على استقرار الذهب فوق مستوى الدعم عَنّْد 1800 دولار.

وتراجع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلَّى 1806.58 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى فِيْ خمسة أشهر عَنّْد 1783.50 يوم الجمعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1806.50 دولار للأوقية.