أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 5 سبتمبر 2022.. صعود حذر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ الأردن، الاثنين 5 سبتمبر 2022، فِيْما اتجهت الأسعار العالمية إلَّى الاستقرار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.13 دينارا (55.10 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 34.24 دينارا (48.21 دولار).

وارتفع سعر الذهب عيار 18 أيضا اليوم فِيْ الأردن مسجلا 29.35 دينار (41.32 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1217 ديناراً (1714 دولاراً)، وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21 قيراطاً) مسجلاً نحو 273.90 ديناراً (385.68 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت الجلسة السابقة أفضل أداء فِيْ شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاعا فِيْ البطالة فِيْ أغسطس، مشيرا إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1710.70 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1719.70 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3 فِيْ المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا أكثر مما كان متوقعا فِيْ أغسطس، لكن نمو الأجور المتواضع وارتفاع معدل البطالة إلَّى 3.7 فِيْ المائة يشير إلَّى أن سوق العمل بدأ فِيْ التراجع.