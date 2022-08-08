أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الإثنين 8 أغسطس 2022.. صعود جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات يوم الاثنين 8 آب 2022 لجميع قيراط، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن، خلال تعاملات اليوم، إلَّى 40747 ديناراً (57.15 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن مستوى 30.39 دينار (42.86 دولار) وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.64 ديناراً (33.77 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.37 ديناراً (28.58 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 35.65 دينار (50.01 دولار).

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ الأردن نحو 1267 ديناراً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 285.66 ديناراً (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع عائد الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي من فرص رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0825 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.04٪ ليسجل مستوى 1790.40 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، منخفضة بنحو 16 دولارا، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

كَمْا انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.11٪ ليسجل 1773.46 دولار للأوقية.