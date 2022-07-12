أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 12 يوليو 2022.. تراجع الأصفر

تراجعت أسعار الذهب فِيْ الأردن، مساء الثلاثاء 12 تموز 2022، تزامنا مع استقرار “النفِيْس” عالميا بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 9 أشهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم الثلاثاء، إلَّى 39.43 ديناراً (55.62 دولاراً)، مقابل 39.72 ديناراً (56.02 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات اليوم الاثنين، بحسب “سعر الذهب”. اليوم “منصة لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات مساء الثلاثاء، حيث انخفض إلَّى 29.58 ديناراً (41.71 دولاراً)، مقابل 29.79 ديناراً (42.02 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 23 ديناراً (32.44 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.72 ديناراً (27.81 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.51 ديناراً (48.67 دولاراً)، مقابل 34.76 ديناراً (49.02 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1226 ديناراً (1730 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 276.04 ديناراً (389.33 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.