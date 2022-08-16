أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. عيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ الأردن، خلال تعاملات الثلاثاء 16 آب 2022، وسط هدوء الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 40.49 دينار (58.04 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 35.34 ديناراً (53.20 دولاراً).

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن 30.63 دينار (43.53 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 23.26 ديناراً (33.86 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1259 ديناراً (1782 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) 284.07 دينار (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع الدولار والمخاوف من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلَّى الضغط على عائدات السندات الأمريكية.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1779.39 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية للذهب الآجلة 0.1 بالمئة إلَّى 1795.70 دولار.

انخفض مؤشر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة إلَّى 2.7788 فِيْ المائة، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على المعدن الأصفر غير ذي العائد.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد فِيْ المائة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع يوم الاثنين، حيث ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع فِيْ محاولة لشراء المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذًا آمنًا، بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة أثارت المخاوف. من الركود.