أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. صعود جماعي

استجابت أسعار الذهب فِيْ الأردن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 آب 2022، مع ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاعها لكافة الكوادر وسط تراجع الطلب.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 40.71 ديناراً (56 دولاراً)، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 35.62 ديناراً (49 دولاراً).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن نحو 30.53 ديناراً (42 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 23.57 ديناراً (32.67 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1266 ديناراً (1768 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 284.08 دينار (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف من حدوث ركود عوض تأثير ارتفاع طفِيْف فِيْ الدولار.

وبحلول الساعة 1214 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلَّى 1778.81 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز عَنّْد 1780.39 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة. كَمْا ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.4 بالمئة إلَّى 1795.50 دولار للأوقية.