أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وسط تراجع “الثمين” عالميا إلَّى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 38.04 دينارًا (53.65 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 33.29 ديناراً (46.94 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 28.53 ديناراً (40.24 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.19 ديناراً (31.30 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 1.183 ألف دينار (1669 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 266.28 دينار (375.56 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجعت العقود الآجلة للذهب خلال جلسة تداول اليوم، إلَّى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مع صعود الدولار، فِيْما يقيم المستثمرون توقعات قرار سعر الفائدة من قبل عدة بنوك مركزية، فِيْ انتظار اجتماعهم هذا الأسبوع، برئاسة رئيس الوزراء. الاحتياطي الفِيْدرالي.

تتوقع الأسواق زيادة 75 نقطة أساس فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، مع إمكانية زيادة بنقطة مئوية كاملة، كَمْا ترى ميل بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس، بينما تتوقع من بنك اليابان الحفاظ على قيمته. سياسة التكَيْفَ دون تغيير.

ومع ذلك، فِيْ مذكرة بحثية، استبعد سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار فِيْ CFRA Research، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس غدًا الأربعاء، مشيرًا إلَّى أن مثل هذه الخطوة ستضر بسوق الأسْهُمْ الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.14٪ أو 2.4 دولار عَنّْد 1675.8 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر التسليم الفوري 0.59٪ إلَّى 1665.91 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، انخفض سعر عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ إلَّى 19.72 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.56٪ إلَّى 927.62 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 4.58٪ إلَّى 2123.62 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.33٪ إلَّى 110.10 نقاط.