أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. ارتفاع جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن يوم الثلاثاء 23 آب 2022، على الرغم من حالة الركود فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.59 دينار (56.11 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وارتفع جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليسجل 34.64 دينار (49.02 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم 29.69 ديناراً (42.15 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.10 دينار (32.80 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1231 ديناراً (1749 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 277.15 ديناراً (39259) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها فِيْ شهر يوم الثلاثاء، حيث تراجعت جاذبية المعدن الأصفر مقابل ارتفاع الدولار واستمر المستثمرون فِيْ انتظار قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وبلغ سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 1736.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عَنّْد 1727.01 يوم الاثنين.

استقرت العقود الآجلة للذهب عَنّْد 1749.10 دولار.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ سيتي إندكس “المخاوف من أن رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرسل رسالة صعبة فِيْ ندوة جاكسون هُول إلَّى جانب تحذير من الركود قد تسببت فِيْ ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر”.