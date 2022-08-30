أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاع هامشي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات الثلاثاء 30 آب 2022، فِيْما تراجعت الأسعار عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.49 ديناراً (55.95 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الاردن ليسجل 29.61 دينار (41.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 34.55 دينار (48.96 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1228 ديناراً (1740 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 276.40 ديناراً (391.67) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بضغط من ارتفاع الدولار، فِيْما أثرت احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى مستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1732.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى فِيْ شهر عَنّْد 1719.56 دولار فِيْ الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1744.10 دولار.