أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 5 يوليو 2022.. تراجع مستمر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الثلاثاء 5 يوليو 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن نحو 41.13 ديناراً (58.02 دولاراً) انخفاضاً من 41.23 ديناراً فِيْ ختام أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ الأسواق) فِيْ تعاملات منتصف النهار فِيْ الأسواق المحلية، بنحو 35.99 ديناراً (50.77 دولاراً)، مقابل 36.07 ديناراً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً اليوم فِيْ الأردن نحو 30.85 ديناراً (43.51 دولاراً) مقابل 30.92 ديناراً فِيْ ختام أمس الاثنين.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 23.99 دينارًا (33.84 دولارًا)، مقابل 24.05 دينارًا فِيْ إغلاق أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1،279 ألف دينار (1804 دولارات)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 287.94 دينار (406.12 دولارات).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد الأداء القوي للدولار والارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة طغى على التأثير الداعم للذهب من المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1805.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلَّى 1807.80 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار مرة أخرى ليقترب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، مما يزيد من سعر الذهب المقوم بالدولار لدى المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

تأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لاحتواء التضخم.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق فِيْ Oanda Brokerage، إن التراجع فِيْ عائدات السندات الأمريكية بدا وكأنه يعطل التصحيح الحتمي فِيْ أسعار الذهب غير المربحة.

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً ذا قيمة فِيْ أوقات الأزمة الاقتصادية والركود.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلَّى 19.99 دولارًا للأوقية،

وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلَّى 876.02 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 1931.92 دولار.