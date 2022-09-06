أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الثمين، مما دعم ارتفاع الطلب.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.03 دينار (54.10 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 34.15 ديناراً (48.12 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن ليسجل 29.275 دينار (41.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1214 ديناراً (17104 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) 273.23 ديناراً (384.68 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث شجع توقف ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة فِيْ أوروبا بعض المستثمرين على شراء المعدن كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1718.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الأسعار فِيْ وقت سابق بنحو واحد فِيْ المئة إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أسبوع.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلَّى 1729.40 دولار.