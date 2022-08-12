أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 12 أغسطس 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات صباح الجمعة 12 آب 2022، على الرغم من تراجع “الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 40.80 ديناراً (57.48 دولاراً)، مقابل 40.72 ديناراً (57.43 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 35.70 ديناراً (50.29 دولاراً) مقابل 35.63 ديناراً (50.25 دولاراً).

وسجل جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الأردن 30.60 دينار (43.11 دولار) مقابل 30.54 دينار (43.07 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 23.80 ديناراً (33.53 دولاراً) مقابل 23.75 ديناراً (33.50 دولاراً) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1269 ديناراً (1788 دولاراً)، مقابل نحو 1266 ديناراً (1786 دولاراً)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 285.62 ديناراً (402.34 دولاراً)، مقابل نحو 285.04 ديناراً (402.03 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عَنّْ زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0835، تراجعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولارًا للأوقية (أونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1٪ تقريبًا فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ ما يقرب من سنة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3٪ خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2٪ خلال الأسبوع. انخفاض الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع، مما يضغط على الذهب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلَّى 20.35 دولارًا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلَّى 2275.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 957.84 دولار للأوقية.