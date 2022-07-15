أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 15 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الجمعة 15 يوليو 2022، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 38.93 ديناراً (54.80 دولاراً) مقابل 38.95 ديناراً (54.83 دولاراً) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.06 ديناراً (47.95 دولاراً) مقارنة بمستوى 34.08 ديناراً (47.98 دولاراً).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 29.20 ديناراً (41.10 دولاراً) مقابل 29.21 ديناراً (41.12 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.71 ديناراً (31.97 دولاراً)، مقابل نحو 22.72 ديناراً (31.98 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1.210 ألف دينار (1704 دولارات)، مقابل 1.211 ألف دينار (1705 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن نحو 272.50 دينارا (383.59) دينارا مقابل 272.63 دينارا (383.82) دولار.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.24٪ (4.10 دولارات أمريكية) لتصل إلَّى 1701.70 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 319 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

انخفض سعر الذهب الفوري أيضًا بنسبة 0.35٪ (5.9 دولارات أمريكية) إلَّى 1703.95 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 328 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تراجعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1٪ بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع توقعات الذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من أربعة عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته لتقليل الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.