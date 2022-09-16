أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 16 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات الجمعة 16 سبتمبر 2022، لتواصل تراجعها بالتوازي مع تراجع كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 37.84 ديناراً (53.37 دولاراً) مقابل 38.49 ديناراً (54.29 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 33.11 ديناراً (46.70 دولاراً) مقابل 33.68 ديناراً.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن إلَّى 28.38 دينارًا (40.03 دولارًا) مقابل 28.87 دينارًا (40.72 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1177 ديناراً (1660 دولاراً) مقابل 1197 ديناراً (1688 دولاراً)، أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن (8 جرامات عيار 21) 264.91 دينار (373.62 دولار) مقابل 269.43 دينار (380.01 دولار) امس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، فضلًا عَنّْ تراجع الرهانات التي سيرفعها الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي). معدل الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.18٪ لتصل إلَّى 1662.16 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.51٪ لتصل إلَّى 1،668.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قلص الذهب خسائره لفترة وجيزة بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، فِيْ حين أظهرت بيانات منفصلة أن مطالبات البطالة الأسبوعية فِيْ الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلَّى 213000 معدل موسميًا الأسبوع الماضي.

تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل إلَّى 100 نقطة أساس.

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزينة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.