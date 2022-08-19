أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 19 أغسطس 2022.. الانخفاض يتواصل

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات صباح الجمعة 19 آب 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 40.05 ديناراً (56.43 دولاراً) مقابل 40.34 ديناراً (56.78 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 35.04 ديناراً (49.38 دولاراً) مقابل 35.30 ديناراً (52.05 دولاراً).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 30.03 ديناراً (42.33 دولاراً) مقابل 30.26 ديناراً (42.59 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 23.36 دينار (32.92 دولار)، مقابل 23.53 دينار (33.12 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1245 ديناراً (1755 دولاراً)، مقابل 1255 ديناراً (1766 دولاراً)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن (8 جرامات عيار 21) 280.33 دينار (395.05 دولار) مقابل 282.39 دينار (397.5 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، حيث أثر صعود الدولار وتوقعات رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلَّى 1752.89 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عَنّْد 1751.01 دولارًا فِيْ وقت سابق من الجلسة. خلال الأسبوع، انخفض المعدن الثمين بنسبة 2.7٪، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له فِيْ خمسة أسابيع.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1766.20 دولار.

قال بريان لين، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central “تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب فِيْ الوقت الحالي”.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر واحد مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس أن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.9٪ إلَّى 19.35 دولارًا للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 907.84 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 2149.35 دولار.