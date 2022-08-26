أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 26 أغسطس 2022.. ارتفاع طفِيْف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 آب 2022، تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 40.12 ديناراً (56.59 دولاراً) ارتفاعاً من 40.08 ديناراً (56.53 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 35.11 دينارا (49.51 دولار) ارتفاعا من 35.07 دينارا (49.47 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم 30.09 ديناراً (42.44 دولاراً) مقابل 30.06 ديناراً (42.40 دولاراً) فِيْ تعاملات أمس الخميس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 23.40 ديناراً (33.01 دولاراً)، وبلغ سعر الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.06 ديناراً (28.29 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1248 ديناراً (1760 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 280.85 ديناراً (396.11 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة فِيْ اتجاه أفقي، تحسبا لخطاب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول فِيْ مؤتمر الاحتياطي الفِيْدرالي، بمشاركة كبار مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

وبلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 1756.7 دولار للأوقية، بانخفاض 0.11٪، وهُو انخفاض سبقه ارتفاع بنسبة 0.12٪ فِيْ بداية الجلسة.

اختبر الذهب أمس الخميس أعلى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 1765 دولارًا للأوقية حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بشكل فعال فِيْ التعافِيْ الأخير للذهب، والذي انخفض إلَّى ما دون 1730 دولارًا الأسبوع الماضي.

فِيْ وقت لاحق من اليوم، سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي باول عرضًا تقديميًا، وسيكون أبرز خطاب، والذي من المتوقع أن يؤكد استمرار البنك المركزي فِيْ العمل بشكل حاسم لخفض التضخم، إشارات حول معدل الزيادة فِيْ أسعار الفائدة.

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يمتنع باول عَنّْ إعطاء سعر مباشر، فإن الأسواق ستحلل الرسائل التي سيقدمها حول كَيْفَِيْة نظر البنك إلَّى مخاطر النمو وما إذا كان ذلك سيسمح بخفض سعر الفائدة.

وبعد أن انخفض الذهب من 1814 دولارًا فِيْ بداية يوليو الماضي، إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1728 دولارًا لهذا الشهر ؛ عاد السعر يوم أمس الخميس، واقترب من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم عَنّْد 1767 دولار.