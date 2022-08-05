أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 5 أغسطس 2022.. هبوط جماعي

تراجعت أسعار الذهب فِيْ الأردن خلال تداولات اليوم الجمعة 5 آب 2022 وسط استقرار المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم 40.33 دينارا (56.88 دولار)، مقابل 40.92 دينارا فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 35.29 ديناراً (49.77 دولاراً) انخفاضاً من 38.80 ديناراً فِيْ إغلاق أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى نحو 30.25 ديناراً (42.66 دولاراً) مقابل 30.69 ديناراً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 23.53 ديناراً (33.18 دولاراً)، مقابل 23.87 ديناراً فِيْ ختام تداولات أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال التعاملات المسائية نحو 1254 ديناراً (1769 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 282.32 ديناراً (398.20 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عَنّْد أعلى مستوياتها فِيْ شهر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، الذي يعتبر من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1790.42 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.5٪ هذا الأسبوع.

أيضًا، لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات طفِيْفة لتستقر عَنّْد 1805.80 دولار.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية فِيْ الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن خطط بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لمكافحة التضخم.

يتوقع الاقتصاديون زيادة الوظائف بمقدار 250.000 فِيْ يوليو بعد زيادة قدرها 372.000 فِيْ يونيو.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3٪ إلَّى 20.21 دولارًا للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وارتفع البلاديوم 2.1٪ إلَّى 2107.16 دولارًا للأوقية. بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 935.14 دولار للأوقية، فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.