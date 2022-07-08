أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الجمعة 8 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف فِيْ الأردن اليوم، خلال تداولات الجمعة 8 يوليو 2022، على الرغم من صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن نحو 39.72 ديناراً (56.02 دولاراً) مقابل 39.75 ديناراً (56.06 دولاراً) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ الأسواق) صباح اليوم فِيْ الأسواق المحلية نحو 34.75 دينارا (49.02 دولار) مقابل 34.78 دينارا (49.05 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن نحو 29.79 ديناراً (42.02 دولاراً) مقابل 29.81 ديناراً (42.05 دولاراً) خلال تعاملات الخميس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية صباح اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 23.17 ديناراً (32.68 دولاراً) مقابل 23.19 ديناراً (32.70 دولاراً) خلال تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) صباح اليوم فِيْ الأردن نحو 1.235 ألف دينار (1742 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21 قيراطاً) 278.04 ديناراً (392.17 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على طريق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ ثمانية أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات بعد مكاسب فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب الذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، وحافظ على الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2٪ خلال الأسبوع.