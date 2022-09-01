أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 1 سبتمبر 2022.. الأصفر يهبط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 1 أيلول 2022 فِيْ الأردن، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 38.99 دينار (54.93 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وتراجع الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الاردن مسجلا 29.24 دينار (41.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 34.11 دينارا (48.06 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1212 ديناراً (1،708 دولارات)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 272.91 ديناراً (384.49) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات فِيْ تعاملات فورية.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.24٪ أو ما يعادل 4.14 دولار إلَّى 1707.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.48٪، أي ما يعادل 8.4 دولار، لتصل إلَّى 1717.8 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.48٪ إلَّى 17.6 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلَّى 2081.27 دولارًا، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06٪ إلَّى 826.95 دولارًا.