أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 11 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الخميس 11 آب 2022، مع تراجع المعدن الثمين عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم خلال تعاملات اليوم 40.72 ديناراً (57.43 دولاراً) مقابل 40.96 ديناراً أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الاردن مستوى 30.54 دينارا (43.07 دولار) مقابل 30.72 دينارا خلال تعاملات امس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.75 ديناراً (33.50 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.36 ديناراً (28.72 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 35.63 دينار (50.25 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1266 ديناراً (1786 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 285.04 ديناراً (402.03 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1784.74 دولارًا للأوقية، مبتعدًا عَنّْ أعلى مستوى فِيْ شهر واحد سجله فِيْ الجلسة السابقة.

وفِيْ أسواق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.2٪ أمام نظرائه الرئيسيين بعد انخفاضه بنسبة 1٪ فِيْ الجلسة السابقة، وهُو أكبر مكسب فِيْ خمسة أشهر. ارتفعت عملات السلع مع تحسن الرغبة فِيْ المخاطرة من الآمال بانخفاض ضعيف.

دعمت بيانات التضخم توقعات الأسواق بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط خلال اجتماع سبتمبر، بانخفاض عَنّْ التوقعات السابقة بزيادة 75 نقطة أساس.

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ إلَّى 8.5٪ خلال يوليو من 9.1٪ المسجل فِيْ يونيو، وهُو ما يمثل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال، لكنه أشار إلَّى أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل لتسهِيْل الحياة على المستهلكين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.