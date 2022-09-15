أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 15 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الخميس 15 سبتمبر 2022، بالتوازي مع انخفاض كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 38.49 ديناراً (54.29 دولاراً)، مقابل 38.91 ديناراً (54.82 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 33.68 ديناراً (47.50 دولاراً) مقابل 34.05 ديناراً (47.97 دولاراً).

انخفض سعر الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 28.87 ديناراً (40.72 دولاراً) مقابل 29.18 ديناراً (41.12 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1197 ديناراً (1688 دولاراً)، مقابل 1210 ديناراً (1705 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 269.43 ديناراً (380.01 دولاراً) مقابل 272.38 ديناراً (383.75 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتواصل هبوطها إلَّى ما دون حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع لمعان المعدن الثمين الذي لا يدر عائدات بسبب توقعات الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة من الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

تحسب الأسواق الآن زيادة لا تقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي فِيْ ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.54٪ لتصل إلَّى 1،688.22 دولار للأوقية بنسبة 249 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.74٪ لتصل إلَّى 1،696.40 دولارًا للأوقية بمقدار 239 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين فِيْ كيتكو ميتالز “نشهد بعض ضغوط البيع لأسباب فنية بعد الخسائر القوية أمس.”

وقال ويكوف “السياسات النقدية المتشددة ستبطئ النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره سيقلل طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (الثمينة)”.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.