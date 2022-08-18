أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 18 أغسطس 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال تداولات الخميس 18 آب 2022، مع انخفاض الأسعار فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 40.34 دينار (56.78 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 35.30 ديناراً (52.05 دولاراً).

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن 30.26 دينار (42.59 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 23.53 ديناراً (33.12 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1255 ديناراً (1766 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 282.39 دينار (397.5 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب بشكل طفِيْف خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلَّى مستويات 1775.4 دولار للأوقية، فاقدًا ما يقرب من دولارين بنسبة 0.15٪، فِيْما كان أعلى سعر عَنّْد 1.781 دولارًا للأوقية.

وشهدت تعاملات الأمس تراجعا فِيْ الأسعار لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، والذي أشار إلَّى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات فِيْ وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، إلَّى مستويات قريبة من 107 نقاط، ليصل إلَّى 106.9 نقاط، بارتفاع نسبته 0.35٪.

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.9٪، ليزيد العائد خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.012٪ إلَّى 2.912٪.

قال مسئولو الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماعهم الأخير فِيْ يوليو الماضي، إن سياسة رفع أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تستمر حتى يتباطأ التضخم بشكل حاد عَنّْ مستوياته الحالية.

وأضاف مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي قد يتحرك لإبطاء رفع سعر الفائدة فِيْ مرحلة ما، مع الاعتراف بالمخاطر السلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الذي عقد الشهر الماضي أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يعتقدون أنه من الضروري نقل أسعار الفائدة إلَّى مستويات مقيدة، مما يعَنّْي مستويات عالية بما يكفِيْ لإبطاء النمو الاقتصادي.

وشهد اجتماع يوليو قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، فِيْ محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 41 عامًا فِيْ يونيو، قبل أن يتباطأ فِيْ يوليو.

كشف المحضر أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يرون أن سعر الفائدة الحالي يظل دون المستوى المحايد على المدى القصير، فِيْ حين أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي قلقون بشأن مخاطر تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية أكثر من اللازم.