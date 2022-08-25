أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 25 أغسطس 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات الخميس آب 2022، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعادن النفِيْسة فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 40.08 دينار (56.53 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 35.07 دينارا (49.47 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم 30.06 دينار (42.40 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.38 ديناراً (32.80 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1247 ديناراً (1758 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 280.58 ديناراً (395.72 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، مضيفةً أكثر من 5 دولارات فِيْ المعاملات الفورية.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪، أو ما يعادل 5.29 دولار، لتصل إلَّى 1756.68 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة “0548 صباحًا بتوقيت جرينتش”.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.45٪ بما يعادل 8 دولارات لتصل إلَّى 1769.45 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.06٪ إلَّى 19.1 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.62٪ إلَّى 873.5 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.1٪ إلَّى 2050 دولارًا.