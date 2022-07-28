أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 28 يوليو 2022.. صعود ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات الخميس 28 يوليو 2022، بالتزامن مع تعافِيْ المعادن النفِيْسة عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم الخميس، إلَّى 39.71 ديناراً (56 دولاراً)، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 34.74 دينار (49.00 دولار). فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم نحو 29.78 ديناراً (42 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.16 ديناراً (32.67 دولاراً)، فِيْما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.85 ديناراً (28 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات السوق المحلية اليوم الخميس 1235 ديناراً (1742 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) 277.94 ديناراً (392.01 دولاراً). ).

اسعار الذهب اليوم عالميا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس، بعد التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة فِيْ المستقبل والتي بدت أقل تشددًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلَّى انخفاض الدولار وانخفاض العوائد على سندات الخزانة.

بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلَّى 1737.44 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوعين فِيْ الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1٪ إلَّى 1736.70 دولار للأوقية.

رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.

وقال باول إن رفع سعر الفائدة “الكبير بشكل غير عادي” قد يكون مناسبًا فِيْ اجتماع سبتمبر، لكن القرار سيتحدد من خلال البيانات الاقتصادية المتوقعة.

ونزل الدولار 0.6 بالمئة فِيْ المساء وحوم بالقرب من أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الخميس، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كَمْا انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى له فِيْ شهرين. يقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلَّى 19.20 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 890 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2042.51 دولار للأوقية.