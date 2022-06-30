أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 30 يونيو 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ بداية تداولات اليوم الخميس 30 يونيو 2022، رغم استقرار سعر المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم الخميس، 41.43 ديناراً (58.44 دولاراً) مقابل 41.54 ديناراً (58.59 دولاراً) خلال تعاملات اليوم السابق.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) اليوم فِيْ التعاملات المبكرة، إلَّى 36.25 ديناراً (51.13 دولاراً)، مقابل 36.35 ديناراً (51.27 دولاراً) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن إلَّى نحو 31.08 دينارًا (43.83 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.17 ديناراً (34.09 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر الاوقية (الاونصة) فِيْ الاردن اليوم الخميس الى نحو 1.289 الف دينار (1817 دولارا) مقابل 1.292 الف دينار (1822 دولارا) خلال تعاملات امس.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 290.04 دينار (409.07 دولارات).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية.

تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلَّى 20.80 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عَنّْد 917.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.9٪ إلَّى 179.88 دولارًا.