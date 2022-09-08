أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الخميس 8 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الخميس 8 سبتمبر 2022، رغم تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.2 ديناراً (55.23 دولاراً) مقابل 38.79 ديناراً (54.64 دولاراً) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 34.3 ديناراً (48.32 دولاراً) مقابل 33.49 ديناراً (47.12 دولاراً) خلال تعاملات اليوم السابق.

كَمْا ارتفع سعر الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم ليسجل 29.4 دينار (41.42 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1219 ديناراً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 274.4 ديناراً (386.58 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس فِيْما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المتوقع فِيْ وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1716.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغيرًا طفِيْفًا واستقرت على 1728 دولارًا.

يأتي ذلك فِيْما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن والذي لامسه فِيْ الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central ومقرها سنغافورة “هناك الكثير من الأنظار على ما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نهاية الشهر”.

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضًا أن يعلن المركزي الأوروبي عَنّْ رفع كبير فِيْ أسعار الفائدة للحد من التضخم فِيْ قراره المتوقع فِيْ الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يتبع القرار مؤتمر صحفِيْ مع رئيسة البنك كريستين لاجارد فِيْ الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين بنسبة 0.4٪ إلَّى 863.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3٪ إلَّى 2037.47 دولار. استقرت الفضة عَنّْد 18.5143 دولار.