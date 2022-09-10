أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 10 سبتمبر 2022.. صعود مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، السبت 10 سبتمبر 2022، على الرغم من العطلة الأسبوعية العالمية لأسواق المعادن الثمينة.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن 39.17 ديناراً (55.24 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 34.27 دينارا (48.34 دولار).

كَمْا ارتفع سعر الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم ليسجل 29.38 دينار (41.43 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1218 ديناراً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 274.2 ديناراً (386.72 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5٪ فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة.

وسجل المعدن الثمين أثناء التداول أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد أن عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى مع تعهد صناع السياسة فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.49٪ إلَّى 1716.83 دولار للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.49٪ لتصل إلَّى 1728.6 دولار.