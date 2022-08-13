أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 13 أغسطس 2022.. ارتفاع جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات صباح السبت 13 آب 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات اليوم إلَّى 41.15 ديناراً (58.04 دولاراً) مقابل 40.80 ديناراً (57.48 دولاراً) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 37.72 ديناراً (53.20 دولاراً) مقابل 35.70 ديناراً (50.29 دولاراً).

وسجل جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الاردن 30.86 دينارا (43.53 دولار) مقابل 30.60 دينارا (43.11 دولار) امس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 24.01 ديناراً (33.86 دولاراً)، مقابل 23.80 ديناراً (33.53 دولاراً) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1280 ديناراً (1805 دولارات)، مقابل نحو 1269 ديناراً (1788 دولاراً)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 288.07 دينار (406.28 دولار)، مقابل نحو 285.62 دينار (402.34 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب خلال أسبوع التداول المنتهِيْ يوم الجمعة.

أنهت أسعار الذهب جلسة أمس على ارتفاع، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

عَنّْد تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5٪، أو حوالي 8.30 دولارًا، لتصل إلَّى 1815.50 دولارًا للأوقية.

بينما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3٪، محققًا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 31 ديسمبر 2022.

كشفت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ عَنّْد 8.5٪ فِيْ يوليو، مقارنة بمستويات 9.1٪ فِيْ يونيو.