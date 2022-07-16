أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 16 يوليو 2022.. ارتفاع نسبي

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ الأردن نسبيًا اليوم السبت 16 يوليو 2022، على الرغم من تراجع “الثمين” عالميًا أمام الدولار والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 38.98 دينار (54.97 دولار)، مقارنة بـ 38.93 دينار (54.80 دولار) أمس الجمعة، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لمراقبة أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن إلَّى 29.23 دينارًا (41.23 دولارًا) مقابل 29.20 دينارًا (41.10 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.74 ديناراً (32.07 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 19.49 ديناراً (27.49 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.11 ديناراً (48.10 دولاراً)، مقابل 34.06 ديناراً (47.95 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1212 ديناراً (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) نحو 272.84 ديناراً (384.81 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تداولات الجمعة، وظلت فِيْ طريقها إلَّى الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر الارتفاع المستمر فِيْ سعر الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد انخفاض المعدن الثمين بأكثر من 2٪ الخميس.